Уничтожение Ту-22М3 является переломным моментом, - Воздушные силы

Уничтожение российского стратегического самолета Ту-22М3 стало переломным моментом в войне России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илью Евлаша в эфире национального телемарафона.
Евлаш отметил, что в Украине есть ресурсы, которыми военные могут доставать на такие большие дистанции. Он напомнил, что ранее это доказали во время уничтожения А-50, а сегодня россияне получили очередное подтверждение того, что Украина может модифицировать различные средства, которые могут доставать на такие большие дистанции и эффективно атаковать вражеские самолеты.
"Это переломный момент. В первую очередь для российских летчиков. Они будут понимать, что даже на большой дистанции они могут быть поражены. И ни одна их такая атака не останется безнаказанной", - подчеркнул спикер Воздушных сил.
Напомним, что сегодня ГУР МО Украины во взаимодействии с Воздушными силами впервые от полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-22М3.
Мы сообщали, что согласно данным источников РБК-Украина, российский самолет был сбит украинскими военными из зенитного ракетного комплекса С-200.
В то же время в ГУР рассказали, каким образом сбыт самолета может повлиять на ситуацию в Одесской области.
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