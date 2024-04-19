Знищення Ту-22М3 є переломним моментом, - Повітряні сили

Євлаш наголосив, що в Україні є ресурси, якими військові можуть діставати на такі великі дистанції. Він нагадав, що раніше це довели під час знищення А-50, а сьогодні росіяни отримали чергове підтвердження того, що Україна може модифікувати різні засоби, які можуть діставати на такі великі дистанції та ефективно атакувати ворожі літаки.

"Це переломний момент. В першу чергу для російських льотчиків. Вони будуть розуміти, що навіть на великій дистанції вони можуть бути уражені. І жодна їхня така атака не залишиться безкарним", - підкреслив речник Повітряних сил.