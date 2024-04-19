Уничтожение Ту-22М3 является переломным моментом, - Воздушные силы

Евлаш отметил, что в Украине есть ресурсы, которыми военные могут доставать на такие большие дистанции. Он напомнил, что ранее это доказали во время уничтожения А-50, а сегодня россияне получили очередное подтверждение того, что Украина может модифицировать различные средства, которые могут доставать на такие большие дистанции и эффективно атаковать вражеские самолеты.

"Это переломный момент. В первую очередь для российских летчиков. Они будут понимать, что даже на большой дистанции они могут быть поражены. И ни одна их такая атака не останется безнаказанной", - подчеркнул спикер Воздушных сил.