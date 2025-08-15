Знищення судна в Порт Оля на Каспії було завданням з п'ятьма зірочками, - Defense Express

Знищення на Каспії судна "Порт Оля-4", яке перевозило з Ірану озброєння та деталі до "Шахедів", стало для Сил спеціальних операцій "завданням з п'ятьма зірочками". Але ССО впоралися попри усі труднощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Судно, яке потопили українські дрони, з моменту початку активної співпраці російського та іранського режимів курсувало між Амірабадом в Ірані та російським Портом Оля у дельті Волги. Воно перевозило готові дрони Shahed-136, компоненти для них, а також боєприпаси та озброєння з Ірану.
Під час удару, судячи з фотографій у мережі, судно перебувало на якірній стоянці біля берега. Внаслідок атаки повністю вигоріла надбудова, а корпус частково пішов під воду - можливо, глибина запобігла повному затопленню.
"Чим саме було завдано удар не повідомляється, але вочевидь мова йде про далекобійні дрони. Як мінімум в Астраханській області сьогодні у ночі оголошували тривогу", - зазначає видання.
При цьому вказується, що ураження судна далекобійними дронами, вже не кажучи про його повне потоплення - це нетривільне завдання.
"Тобто дрони повинні були мати засоби самонаведення. А також відповідні розміри бойових частин, які дозволили потопити судно тоннажем у майже 5000 тонн та довжиною 123 метри. Тобто це була задача із "п'ятьма зірочками", - резюмувало видання.
Нагадаємо, що за даними Генерального штабу, Збройні сили України 14 серпня атакували морський порт "Оля" в Астраханській області (Росія) та уразили судно з комплектуючими для дронів та іранськими боєприпасами. Внаслідок ураження судно лягло на ґрунт та частково затонуло.
Росіяни заявляли, що на порт нібито налетіло не менше 14 дронів. Російська протиповітряна оборона нібито змогла збити 10, а чотири дрони уразили судно "Порт Оля 4".