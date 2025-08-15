Уничтожение судна в Порт Оля на Каспии было задачей с пятью звездочками, - Defense Express

Судно, которое потопили украинские дроны, с момента начала активного сотрудничества российского и иранского режимов курсировало между Амирабадом в Иране и российским Портом Оля в дельте Волги. Оно перевозило готовые дроны Shahed-136, компоненты для них, а также боеприпасы и вооружение из Ирана.

Фото: российское судно "Порт Оля-4" до удара дронов (defence-ua.com)

Во время удара, судя по фотографиям в сети, судно находилось на якорной стоянке у берега. В результате атаки полностью выгорела надстройка, а корпус частично ушел под воду - возможно, глубина предотвратила полное затопление.

"Чем именно был нанесен удар не сообщается, но очевидно речь идет о дальнобойных дронах. Как минимум в Астраханской области сегодня в ночи объявляли тревогу", - отмечает издание.

При этом указывается, что поражение судна дальнобойными дронами, уже не говоря о его полном потоплении - это нетривиальная задача.

Сначала нужно отследить судно, что уже довольно трудно, учитывая привычку россиян выключать транспондеры, чтобы избежать идентификации.

Уже после подтверждения местонахождения судна были запущены дальнобойные дроны. До цели им нужно было преодолеть не менее 850 километров - через линию фронта, временно оккупированные территории и несколько регионов России.

После того, как дроны достигли Порт Оля, они должны были атаковать именно определенную цель - грузовое судно. При этом судно - не стационарная цель даже когда стоит на якоре.

"То есть дроны должны были иметь средства самонаведения. А также соответствующие размеры боевых частей, которые позволили потопить судно тоннажем почти 5000 тонн и длиной 123 метра. То есть это была задача с "пятью звездочками", - резюмировало издание.