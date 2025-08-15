Знищення судна в Порт Оля на Каспії було завданням з п'ятьма зірочками, - Defense Express

Знищення на Каспії судна "Порт Оля-4", яке перевозило з Ірану озброєння та деталі до "Шахедів", стало для Сил спеціальних операцій "завданням з п'ятьма зірочками". Але ССО впоралися попри усі труднощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Судно, яке потопили українські дрони, з моменту початку активної співпраці російського та іранського режимів курсувало між Амірабадом в Ірані та російським Портом Оля у дельті Волги. Воно перевозило готові дрони Shahed-136, компоненти для них, а також боєприпаси та озброєння з Ірану.

Фото: російське судно "Порт Оля-4" до удару дронів (defence-ua.com)

Під час удару, судячи з фотографій у мережі, судно перебувало на якірній стоянці біля берега. Внаслідок атаки повністю вигоріла надбудова, а корпус частково пішов під воду - можливо, глибина запобігла повному затопленню.

"Чим саме було завдано удар не повідомляється, але вочевидь мова йде про далекобійні дрони. Як мінімум в Астраханській області сьогодні у ночі оголошували тривогу", - зазначає видання.

При цьому вказується, що ураження судна далекобійними дронами, вже не кажучи про його повне потоплення - це нетривільне завдання.

Спершу потрібно відстежити судно, що вже доволі важко, враховуючи звичку росіян вимикати транспондери, щоб уникнути ідентифікації.

Вже після підтвердження місцеперебування судна було запущено далекобійні дрони. До цілі їм потрібно було подолати щонайменше 850 кілометрів - через лінію фронту, тимчасово окуповані території та кілька регіонів Росії.

Після того, як дрони досягли Порт Оля, вони мали атакувати саме визначену ціль - вантажне судно. При цьому судно - не стаціонарна ціль навіть, коли стоїть на якорі.

"Тобто дрони повинні були мати засоби самонаведення. А також відповідні розміри бойових частин, які дозволили потопити судно тоннажем у майже 5000 тонн та довжиною 123 метри. Тобто це була задача із "п'ятьма зірочками", - резюмувало видання.