Уничтожение судна в Порт Оля на Каспии было задачей с пятью звездочками, - Defense Express

Украина, Пятница 15 августа 2025 18:08
Уничтожение судна в Порт Оля на Каспии было задачей с пятью звездочками, - Defense Express Фото: полузатопленное грузовое судно "Порт Оля-4" (defence-ua.com)
Автор: Антон Корж

Уничтожение на Каспии судна "Порт Оля-4", которое перевозило из Ирана вооружение и детали к "Шахедам", стало для Сил специальных операций "задачей с пятью звездочками". Но ССО справились, несмотря на все трудности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Судно, которое потопили украинские дроны, с момента начала активного сотрудничества российского и иранского режимов курсировало между Амирабадом в Иране и российским Портом Оля в дельте Волги. Оно перевозило готовые дроны Shahed-136, компоненты для них, а также боеприпасы и вооружение из Ирана.

Уничтожение судна в Порт Оля на Каспии было задачей с пятью звездочками, - Defense ExpressФото: российское судно "Порт Оля-4" до удара дронов (defence-ua.com)

Во время удара, судя по фотографиям в сети, судно находилось на якорной стоянке у берега. В результате атаки полностью выгорела надстройка, а корпус частично ушел под воду - возможно, глубина предотвратила полное затопление.

"Чем именно был нанесен удар не сообщается, но очевидно речь идет о дальнобойных дронах. Как минимум в Астраханской области сегодня в ночи объявляли тревогу", - отмечает издание.

При этом указывается, что поражение судна дальнобойными дронами, уже не говоря о его полном потоплении - это нетривиальная задача.

  • Сначала нужно отследить судно, что уже довольно трудно, учитывая привычку россиян выключать транспондеры, чтобы избежать идентификации.
  • Уже после подтверждения местонахождения судна были запущены дальнобойные дроны. До цели им нужно было преодолеть не менее 850 километров - через линию фронта, временно оккупированные территории и несколько регионов России.
  • После того, как дроны достигли Порт Оля, они должны были атаковать именно определенную цель - грузовое судно. При этом судно - не стационарная цель даже когда стоит на якоре.

"То есть дроны должны были иметь средства самонаведения. А также соответствующие размеры боевых частей, которые позволили потопить судно тоннажем почти 5000 тонн и длиной 123 метра. То есть это была задача с "пятью звездочками", - резюмировало издание.

Напомним, что по данным Генерального штаба, Вооруженные силы Украины 14 августа атаковали морской порт "Оля" в Астраханской области (Россия) и поразили судно с комплектующими для дронов и иранскими боеприпасами. В результате поражения судно легло на грунт и частично затонуло.

Россияне заявляли, что на порт якобы налетело не менее 14 дронов. Российская противовоздушная оборона якобы смогла сбить 10, а четыре дрона поразили судно "Порт Оля 4".

