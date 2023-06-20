Знищення складу БК росіян в Херсонській області. У мережі показали супутникові знімки наслідків

Аналітик порівняв два знімки селища Рикове у Генічеському районі, які зробила компанія Planet Labs. Перший - за 18 травня, другий - 19 червня, тобто на наступний день після удару українських військ.

На останньому видно значні руйнування після "прильотів".

Знищення складу російських боєприпасів у Херсонській області

18 червня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про вибухи на складі боєприпасів росіян у Риковому. Там ще декілька годин відбувалася детонація.

Після цього речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив інформацію про знищення складу боєприпасів РФ у Риковому.

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