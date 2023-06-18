Повітряні сили підтвердили знищення складу боєприпасів РФ у Херсонській області
Українські захисники знищили ворожий склад боєприпасів на окупованій території Херсонської області. Сталося у Генічеському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
Він підтвердив, що українська авіація вразила склад боєприпасів окупантів поблизу Генічеська.
"Ви бачили палаючі склади боєприпасів. Вже командувач подякував хлопцям за гарну роботу. Менше боєприпасів - більше вогню", - сказав Ігнат.
Також командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав відео з палаючими складами росіян.
Пожежа у Херсонській області
Нагадаємо, рано зранку 18 червня у мережі з'явилися відео, на якому зафіксована масштабна пожежа.
Повідомлялося, що у селищі міського типу Рикове Генічеського району Херсонської області ЗСУ вдарили по складу боєприпасів окупантів. Також заявляли про вибухи у Лазурному Скадовського району.
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