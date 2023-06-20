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Уничтожение склада БК россиян в Херсонской области. В сети показали спутниковые снимки последствий

Фото: в сети показали спутниковые снимки после удара по составу БК россиян в Херсонской области (t.me/andriyshTime)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные 18 июня уничтожили склад боеприпасов российских захватчиков во временно оккупированном поселке Рыково в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-аналитика Брэди Эфрика в Twitter.

Аналитик сравнил два снимка поселка Рыково в Геническом районе, которые сделала компания Planet Labs. Первый - за 18 мая, второй - 19 июня, то есть на следующий день после удара украинских войск.

На последнем видны значительные разрушения после "прилетов".

Уничтожение склада российских боеприпасов в Херсонской области

18 июня советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о взрывах на складе боеприпасов россиян в Рыковом. Там еще несколько часов происходила детонация.

После этого спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил информацию об уничтожении склада боеприпасов РФ в Рыковом.

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