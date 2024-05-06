Знищення швидкісного катеру "Мангуст". ЗМІ установили локацію удару (фото)

Сьогодні, 6 травня, підрозділ розвідників Group 13 знищив російський швидкісний патрульний катер "Мангуст" за допомогою морського дрона Magura V5.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
Зазначається, що операція була проведена у бухті Вузька на території тимчасово окупованого Криму.
Як пояснили в розвідці, катери такого класу ворог використовує в якості багатоцільового швидкісного судна для:
Виготовляють "Мангусти" ще з 2000 років. Довжина катера сягає до 20 метрів й 5 метрів завширшки. Зокрема швидкість становить до 50 вузлів.
"У модифікованих версіях швидкісних катерів встановлено бойові дистанційно-керовані модулі з основною штатною зброєю - кулеметною установкою калібром 14,5 мм", - розповідає ГУР.
Зокрема на борту катера встановлені:
Вартість "Мангуста" становить близько 3 мільйони доларів.
Тим часом "Радіо Свобода" продемонструвала місце удару розвідників по катеру. Точну локацію вдалось встановити завдяки знімкам Planet Labs. Зокрема можна побачити місце влучення й пошкоджений внаслідок удару пірс.
Фото: в ЗМІ показали супутникові знімки з удару по швидкісному катеру Росії "Мангуст" (t.me/svoboda_radio)
Додамо, що знищення "Мангуста" не було єдиною операцією під час якої застосовували морські дрони Magura V5. Як приклад, завдяки їм також були знищені:
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