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Знищення швидкісного катеру "Мангуст". ЗМІ установили локацію удару (фото)

Фото: в ЗМІ показали супутникові знімки після удару по швидкісному катеру Росії "Мангуст" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 6 травня, підрозділ розвідників Group 13 знищив російський швидкісний патрульний катер "Мангуст" за допомогою морського дрона Magura V5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Зазначається, що операція була проведена у бухті Вузька на території тимчасово окупованого Криму. 

Як пояснили в розвідці, катери такого класу ворог використовує в якості багатоцільового швидкісного судна для:

  • патрулювання акваторії; 
  • боротьби з диверсантами; 
  • пошуково-рятувальних операцій. 

Виготовляють "Мангусти" ще з 2000 років. Довжина катера сягає до 20 метрів й 5 метрів завширшки. Зокрема швидкість становить до 50 вузлів. 

"У модифікованих версіях швидкісних катерів встановлено бойові дистанційно-керовані модулі з основною штатною зброєю - кулеметною установкою калібром 14,5 мм", - розповідає ГУР. 

Зокрема на борту катера встановлені: 

  • два автоматичні гранатомети АГС-17;
  • ручний протидиверсійний гранатомет ДП-64;
  • два ПЗРК типу "Ігла" або "Верба". 

Вартість "Мангуста" становить близько 3 мільйони доларів. 

Супутниковий знімок 

Тим часом "Радіо Свобода" продемонструвала місце удару розвідників по катеру. Точну локацію вдалось встановити завдяки знімкам Planet Labs. Зокрема можна побачити місце влучення й пошкоджений внаслідок удару пірс. 

 

Фото: в ЗМІ показали супутникові знімки з удару по швидкісному катеру Росії "Мангуст" (t.me/svoboda_radio)

Magura V5

Додамо, що знищення "Мангуста" не було єдиною операцією під час якої застосовували морські дрони Magura V5. Як приклад, завдяки їм також були знищені: 

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