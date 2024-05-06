Уничтожение скоростного катера "Мангуст". СМИ установили локацию удара (фото)

Отмечается, что операция была проведена в бухте Узкая на территории временно оккупированного Крыма.

Как пояснили в разведке, катера такого класса враг использует в качестве многоцелевого скоростного судна для:

патрулирования акватории;

борьбы с диверсантами;

поисково-спасательных операций.

Изготавливают "Мангусты" еще с 2000 годов. Длина катера достигает до 20 метров и 5 метров в ширину. В частности скорость составляет до 50 узлов.

"В модифицированных версиях скоростных катеров установлены боевые дистанционно-управляемые модули с основным штатным оружием - пулеметной установкой калибром 14,5 мм", - рассказывает ГУР.

В частности, на борту катера установлены:

два автоматических гранатомета АГС-17;

ручной противодиверсионный гранатомет ДП-64;

два ПЗРК типа "Игла" или "Верба".

Стоимость "Мангуста" составляет около 3 миллионов долларов.

Спутниковый снимок

Тем временем "Радио Свобода" продемонстрировала место удара разведчиков по катеру. Точную локацию удалось установить благодаря снимкам Planet Labs. В частности, можно увидеть место попадания и поврежденный вследствие удара пирс.

Фото: в СМИ показали спутниковые снимки после удара по скоростному катеру России "Мангуст" (t.me/svoboda_radio)

Magura V5

Добавим, что уничтожение Мангуста не было единственной операцией во время которой применяли морские дроны Magura V5. В качестве примера, благодаря им также были уничтожены: