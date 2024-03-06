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Знищення російського корабля "Сергій Котов": у мережі з'явилося відео

Фото: у мережі з'явилося відео знищення корабля "Сергій Котов" (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники вчора, 5 березня, знищили російський корабель "Сергій Котов". У мережі показали відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Канал оприлюднив відео, яке було знято з одного з вантажних суден у Керченській протоці.

На відео можна побачити, як українські безпілотники атакують ворожий патрульний корабель "Сергій Котов".

Удар по російському кораблю

Нагадаємо, вчора, 5 березня, вночі підрозділ Головного управління розвідки Міноборони України атакував російський корабель "Сергій Котов" за допомогою надводних дронів.

Внаслідок атаки морськими дронами Magura V5 корабель отримав пошкодження корми, правого та лівого бортів.

Джерела РБК-Україна повідомляли, що на борту корабля під час удару знаходився вертоліт. Ймовірно, то був Ка-27.

За інформацією української розвідки, після удару 27 членів екіпажу корабля дістали поранення.

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