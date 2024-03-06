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Уничтожение российского корабля "Сергей Котов": в сети появилось видео

Фото: в сети появилось видео уничтожения корабля "Сергей Котов" (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники вчера, 5 марта, уничтожили российский корабль "Сергей Котов". В сети показали видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Канал обнародовал видео, которое было снято с одного из грузовых судов в Керченском проливе. 

 

На видео можно заметить, как украинские беспилотники атакуют вражеский патрульный корабль "Сергей Котов". 

Удар по российскому кораблю

Напомним, вчера, 5 марта, ночью подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины атаковало российский корабль "Сергей Котов" при помощи надводных дронов. 

В результате атаки морскими дронами Magura V5 корабль получил повреждение кормы, правого и левого бортов.

Источники РБК-Украина сообщали, что на борту корабля во время удара находился вертолет. Вероятно, это был Ка-27.

По информации украинской разведки, после удара 27 членов экипажа корабля получили ранения.

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