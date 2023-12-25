Знищення російських Су-34: сили ППО перевершили свій успіх у Брянській області

Протягом 23-24 грудня сили ППО України збили чотири російські літаки Су-34.

"Су-34 - один із найсучасніших винищувачів-бомбардувальників Росії, кількість і можливості виробництва яких обмежені. Одночасна втрата 4 одиниць - відчутний удар по бойовому потенціалу агресора", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що знищення ворожих літаків є визначним успіхом, адже атаки російської авіації завдають серйозних збитків на фронті та збитків у тилу.

Україна перевершила свій успіх у Брянській області

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки констатує, що силам ППО вдалося перевершити свій успіх зі знищення літаків Су-35 і Су-34 і двох вертольотів Мі-8МТПР-1 над Брянською областю в травні цього року.

"ЗРК Patriot доводить свою ефективність на полі бою. Збільшення кількості одиниць цих систем дійсно може наблизити перемогу України, а найголовніше - береже життя українських воїнів і мирних українців", - пишуть у Центрі.

Очікувана передача Україні Нідерландами перших 18 винищувачів F-16 істотно поліпшить статистику знищених ворожих цілей.

Знищення авіації РФ у Брянській області

13 травня стало відомо, що в Брянській області РФ впав вертоліт. За даними російських ЗМІ, перед падінням вертоліт довго кружляв над містом Клинці, а потім звалився на приватний будинок.

Пізніше окупанти заявили, що в Брянській області впав ще один вертоліт. Другий борт нібито "приземлився" в місті Стародуб. Також пізніше стало відомо, що в Брянській області розбився ще один літак, тоді йшлося про ще один Су-34.

Нещодавно речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що ЗСУ успішно використали ЗРК Patriot для знищення російської авіації в небі над Брянською областю РФ 13 травня 2023 року.

Збиття російських Су-34

Ввечері 24 грудня командувач Повітряних сил Микола Олещук розповів, що на Маріупольському напрямку зенітним ракетним комплексом було уражено російський Су-34.

Також 22 грудня Олещук повідомив, що українські військові збили три російські літаки Су-34 на південному напрямку. Він зазначив, що це відповідь захисників на нічну атаку дронів.