Уничтожение российских Су-34: силы ПВО превзошли свой успех в Брянской области

В течение 23-24 декабря силы ПВО Украины сбили четыре российских самолета Су-34.

"Су-34 - один из самых современных истребителей-бомбардировщиков России, количество и возможности производства которых ограничены. Одновременная потеря 4 единиц - ощутимый удар по боевому потенциалу агрессора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уничтожение вражеских самолетов является выдающимся успехом, ведь атаки российской авиации наносят серьезные убытки на фронте и убытки в тылу.

Украина превзошла свой успех в Брянской области

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности констатирует, что силам ПВО удалось превзойти свой успех по уничтожению самолетов Су-35 и Су-34 и двух вертолетов Ми-8МТПР-1 над Брянской областью в мае этого года.

"ЗРК Patriot доказывает свою эффективность на поле боя. Увеличение количества единиц этих систем действительно может приблизить победу Украины, а самое главное - бережет жизни украинских воинов и мирных украинцев", - пишут в Центре.

Ожидаемая передача Украине Нидерландами первых 18 истребителей F-16 существенно улучшит статистику уничтоженных вражеских целей.

Уничтожение авиации РФ в Брянской области

13 мая стало известно, что в Брянской области РФ упал вертолет. По данным российских СМИ, перед падением вертолет долго кружил над городом Клинцы, а затем рухнул на частный дом.

Позже оккупанты заявили, что в Брянской области упал еще один вертолет. Второй борт якобы "приземлился" в городе Стародуб. Также позже стало известно, что в Брянской области разбился еще один самолет, тогда речь шла о еще одном Су-34.

Недавно спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что ВСУ успешно использовали ЗРК Patriot для уничтожения российской авиации в небе над Брянской областью РФ 13 мая 2023 года.

Избиение российских Су-34

Вечером 24 декабря командующий Воздушными силами Николай Олещук рассказал, что на Мариупольском направлении зенитным ракетным комплексом был поражен российский Су-34.

Также 22 декабря Олещук сообщил, что украинские военные сбили три российских самолета Су-34 на южном направлении. Он отметил, что это ответ защитников на ночную атаку дронов.