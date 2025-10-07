UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Знищення рідкісної станції РЕБ "Житель": Сили безпілотних систем показали, як це відбувалось

Фото: станція РЕБ "Житель" (Вікіпедія)
Автор: Марина Балабан

Сили безпілотних систем ЗСУ знищили рідкісну і вартісну станцію радіолокаційної боротьби "Житель".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 412-й полк Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ у Telegram.

Повідомляється, що бійці 412-го полку Nemesis у взаємодії з аеророзвідкою одного з підрозділів ДПСУ виявили та спалили російську станцію РЕБ "Житель" на Луганщині.

У Telegram-каналі полку було опубліковано відео знищення станції. 

 

"Станція постановки радіоперешкод Р-330Ж "Житель" – вкрай рідкісна і дороговартісна ціль. З початку повномасштабного вторгнення візуально підтверджено знищення всього 23 таких ворожих систем", - ідеться у дописі.

"Житель" – складна і багатофункціональна система. Згідно з технічними характеристиками, може глушити наземний радіозв’язок на дальність до 25 км, зв’язок на літальних апаратах – до 50 км.

Станція пеленгує джерела радіовипромінювання та визначає координати їхнього розміщення, встановлює радіоперешкоди для супутникового зв’язку, GPS-навігації та базових станцій GSM-зв’язку.

Втрати російської техніки

ЗСУ регулярно нищать військову техніку противника. Згідно з підрахунками Генерального штабу, усього з 24 лютого 2022 року було знищено:

  • танків - 11 235 од.;
  • бойових броньованих машин - 23 313 од.;
  • артилерійських систем - 33 464 од.;
  • РСЗВ - 1516 од.;
  • засобів ППО - 1223 од.;
  • літаків - 427 од.;
  • гелікоптерів - 346 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 67 226 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 63 496 од.;
  • спеціальної техніки - 3971 од.
Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУВійна в Україні