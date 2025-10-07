Знищення рідкісної станції РЕБ "Житель": Сили безпілотних систем показали, як це відбувалось

Сили безпілотних систем ЗСУ знищили рідкісну і вартісну станцію радіолокаційної боротьби "Житель".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 412-й полк Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ у Telegram.
Повідомляється, що бійці 412-го полку Nemesis у взаємодії з аеророзвідкою одного з підрозділів ДПСУ виявили та спалили російську станцію РЕБ "Житель" на Луганщині.
У Telegram-каналі полку було опубліковано відео знищення станції.
"Станція постановки радіоперешкод Р-330Ж "Житель" – вкрай рідкісна і дороговартісна ціль. З початку повномасштабного вторгнення візуально підтверджено знищення всього 23 таких ворожих систем", - ідеться у дописі.
"Житель" – складна і багатофункціональна система. Згідно з технічними характеристиками, може глушити наземний радіозв’язок на дальність до 25 км, зв’язок на літальних апаратах – до 50 км.
Станція пеленгує джерела радіовипромінювання та визначає координати їхнього розміщення, встановлює радіоперешкоди для супутникового зв’язку, GPS-навігації та базових станцій GSM-зв’язку.
ЗСУ регулярно нищать військову техніку противника. Згідно з підрахунками Генерального штабу, усього з 24 лютого 2022 року було знищено: