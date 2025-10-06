Майже 1100 солдатів, танки і десяток артсистем: Генштаб оновив втрати РФ за добу

За останню добу, з 5 на 6 жовтня, росіяни втратили на фронті ще 1090 солдатів. Також ЗСУ знищили 5 танків, 18 артсистем і 63 одиниці автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 5 жовтня 2025 року орієнтовно становлять: особового складу - близько 1 116 340 (+1090) осіб поранено/ліквідовано;

танків - 11 235 (+5) од.;

бойових броньованих машин - 23 313 (+14) од.;

артилерійських систем - 33 464 (+18) од.;

РСЗВ - 1516 од.;

засоби ППО - 1223 (+1) од.;

літаків - 427 од.;

гелікоптерів - 346 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 67 226 (+363) од.;

крилатих ракет - 3841 (+38) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 63 496 (+63) од.;

спеціальної техніки - 3971 од.