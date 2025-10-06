Майже 1100 солдатів, танки і десяток артсистем: Генштаб оновив втрати РФ за добу
Фото: ЗСУ продовжують завдавати втрат противнику (Віталій Носач, РБК-Україна)
За останню добу, з 5 на 6 жовтня, росіяни втратили на фронті ще 1090 солдатів. Також ЗСУ знищили 5 танків, 18 артсистем і 63 одиниці автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 5 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 116 340 (+1090) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 11 235 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 23 313 (+14) од.;
- артилерійських систем - 33 464 (+18) од.;
- РСЗВ - 1516 од.;
- засоби ППО - 1223 (+1) од.;
- літаків - 427 од.;
- гелікоптерів - 346 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 67 226 (+363) од.;
- крилатих ракет - 3841 (+38) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 63 496 (+63) од.;
- спеціальної техніки - 3971 од.
Ситуація на фронтах
Нагадаємо, що станом на вечір 5 жовтня на фронті відбулося 192 бойових зіткнення.
Найбільша кількість атак була зафіксована на Покровському та Новопавлівському напрямках, а саме - по 39.
Детальний розбір - читайте в матеріалі РБК-Україна.