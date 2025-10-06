ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Майже 1100 солдатів, танки і десяток артсистем: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Понеділок 06 жовтня 2025 08:15
Майже 1100 солдатів, танки і десяток артсистем: Генштаб оновив втрати РФ за добу Фото: ЗСУ продовжують завдавати втрат противнику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу, з 5 на 6 жовтня, росіяни втратили на фронті ще 1090 солдатів. Також ЗСУ знищили 5 танків, 18 артсистем і 63 одиниці автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 5 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 116 340 (+1090) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 235 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 23 313 (+14) од.;
  • артилерійських систем - 33 464 (+18) од.;
  • РСЗВ - 1516 од.;
  • засоби ППО - 1223 (+1) од.;
  • літаків - 427 од.;
  • гелікоптерів - 346 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 67 226 (+363) од.;
  • крилатих ракет - 3841 (+38) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 63 496 (+63) од.;
  • спеціальної техніки - 3971 од.

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, що станом на вечір 5 жовтня на фронті відбулося 192 бойових зіткнення.

Найбільша кількість атак була зафіксована на Покровському та Новопавлівському напрямках, а саме - по 39.

Детальний розбір - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Російська Федерація Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
