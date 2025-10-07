Уничтожение редкой станции РЭБ "Житель": Силы беспилотных систем показали, как это было

Сообщается, что бойцы 412-го полка Nemesis во взаимодействии с аэроразведкой одного из подразделений ГПСУ обнаружили и сожгли российскую станцию РЭБ "Житель" на Луганщине.

В Telegram-канале полка было опубликовано видео уничтожения станции.

"Станция постановки радиопомех Р-330Ж "Житель" - крайне редкая и дорогостоящая цель. С начала полномасштабного вторжения визуально подтверждено уничтожение всего 23 таких вражеских систем", - говорится в сообщении.

"Житель" - сложная и многофункциональная система. Согласно техническим характеристикам, может глушить наземную радиосвязь на дальность до 25 км, связь на летательных аппаратах - до 50 км.

Станция пеленгует источники радиоизлучения и определяет координаты их размещения, устанавливает радиопомехи для спутниковой связи, GPS-навигации и базовых станций GSM-связи.