UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Знищення "Новочеркаська": названо число ліквідованих моряків РФ

Фото: стало відомо, скільки моряків ліквідували ЗСУ внаслідок удару по "Новочеркаську" (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Українські військові, ймовірно, ліквідували 74 російських моряків внаслідок удару по великому десантному кораблю "Новочеркаськ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За інформацією Центру, активісти "Кібер спротиву" отримали у розпорядження листа головнокомандувача ВМФ РФ Миколи Євменова з пропозицією оголосити жалобу в місті Новочеркаськ через смерть 74 окупантів.

Фото: лист Євменова (sprotyv.mod.gov.ua)

Такий лист надійшов на пошту пропагандистці з телепроекту "Наші" на каналі "Росія 1" Ксенії Гончаровій. У листі Євменов підтверджує загибель більшості особового складу корабля, а також поранення ще 27 окупантів.

Реліз оприлюднили більшість кримських ЗМІ, але пізніше вони видалили публікацію. При цьому залишились скріншоти, що підтверджують відповідну інформацію.

 

Фото: скріншоти публікацій у кримських ЗМІ (sprotyv.mod.gov.ua)

На думку Центру спротиву, все виглядає так, що головком ВМФ ініціював жалобу та розсилку без погодження зі своїм керівництвом.

Удар по "Новочеркаську"

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня українські Повітряні сили завдали ракетного удару по великому десантному кораблю "Новочеркаськ", що знаходився в порту Феодосії.

Внаслідок удару корабель було знищено. Також на його борту були безпілотники "Шахед", через що вибух був надзвичайно потужним.

27 грудня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що серед загиблих на борту "Новочеркаська" є строковики.

Також росіяни спробували знайти навідників у Феодосії. Для цього до міста направили велику кількість оперативників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниКрымФеодосияЧерноморский флотВійна Росії проти Україниракетный удар