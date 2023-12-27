Удар по "Новочеркаську". Серед загиблих моряків є строковики, - ЗМІ

Унаслідок удару ЗСУ по великому десантному кораблю "Новочеркаськ" в окупованій Феодосії могли загинути строковики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA .

Видання пише, що в момент атаки на кораблі були молоді призовники, а також контрактники.

Один із моряків, який служив на "Новочеркаську", розповів про загиблих строковиків.

Також ASTRA пише, що в соцмережах з'являються пости скорботи за загиблими російськими військовими.

Фото: Публікації про загиблих росіян (t.me/astrapress)

Знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 26 грудня Сили оборони України в окупованій Феодосії у Криму знищили ВДК "Новочеркаськ" ЧФ РФ.

За словами командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, цей великий десантний корабель ворога був уражений крилатими ракетами.

Пізніше того ж дня з'явилися супутникові знімки після удару ЗСУ по бухті Феодосії. Як було видно на кадрах сервісу Planet.com, крім великого десантного корабля "Новочеркаськ", частково затонуло ще одне судно. За даними ЗМІ, йдеться про старий навчально-тренувальний корабель "УТС-150".

Також ASTRA писало, що на борту великого десантного корабля "Новочеркаськ" Чорноморського флоту РФ в момент вчорашнього нічного ракетного удару по бухті тимчасово окупованої Феодосії в Криму перебували майже 80 моряків.