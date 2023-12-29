Уничтожение "Новочеркасска": названо число ликвидированных моряков РФ

По информации Центра, активисты "Кибер сопротивления" получили в распоряжение письмо главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова с предложением объявить траур в городе Новочеркасск из-за смерти 74 оккупантов.

Фото: письмо Евменова (sprotyv.mod.gov.ua)

Такое письмо пришло на почту пропагандистке из телепроекта "Наши" на канале "Россия 1" Ксение Гончаровой. В письме Евменов подтверждает гибель большинства личного состава корабля, а также ранения у еще 27 оккупантов.

Релиз обнародовали большинство крымских СМИ, но позже они удалили публикацию. При этом остались скриншоты, которые подтверждают соответствующую информацию.

Фото: скриншоты публикаций в крымских СМИ (sprotyv.mod.gov.ua)

По мнению Центра сопротивления, все выглядит так, что главком ВМФ инициировал траур и рассылку без согласования со своим руководством.

Удар по "Новочеркасску"

Напомним, в ночь на 26 декабря украинские Воздушные силы нанесли ракетный удар по большому десантному кораблю "Новочеркасск", который находился в порту Феодосии.

В результате удара корабль был уничтожен. Также на его борту находились беспилотники "Шахед", из-за чего взрыв был чрезвычайно мощным.

27 декабря в СМИ появилась информация о том, что среди погибших на борту "Новочеркасска" есть срочники.

Также россияне попытались найти наводчиков в Феодосии. Для этого в город направили большое количество оперативников.