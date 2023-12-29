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Уничтожение "Новочеркасска": названо число ликвидированных моряков РФ

Фото: стало известно, сколько моряков ликвидировали ВСУ в результате удара по "Новочеркасску" (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные, вероятно, ликвидировали 74 российских моряка в результате удара по большому десантному кораблю "Новочеркасск".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По информации Центра, активисты "Кибер сопротивления" получили в распоряжение письмо главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова с предложением объявить траур в городе Новочеркасск из-за смерти 74 оккупантов.

Фото: письмо Евменова (sprotyv.mod.gov.ua)

Такое письмо пришло на почту пропагандистке из телепроекта "Наши" на канале "Россия 1" Ксение Гончаровой. В письме Евменов подтверждает гибель большинства личного состава корабля, а также ранения у еще 27 оккупантов. 

Релиз обнародовали большинство крымских СМИ, но позже они удалили публикацию. При этом остались скриншоты, которые подтверждают соответствующую информацию. 

 

Фото: скриншоты публикаций в крымских СМИ (sprotyv.mod.gov.ua)

По мнению Центра сопротивления, все выглядит так, что главком ВМФ инициировал траур и рассылку без согласования со своим руководством. 

Удар по "Новочеркасску"

Напомним, в ночь на 26 декабря украинские Воздушные силы нанесли ракетный удар по большому десантному кораблю "Новочеркасск", который находился в порту Феодосии. 

В результате удара корабль был уничтожен. Также на его борту находились беспилотники "Шахед", из-за чего взрыв был чрезвычайно мощным. 

27 декабря в СМИ появилась информация о том, что среди погибших на борту "Новочеркасска" есть срочники

Также россияне попытались найти наводчиков в Феодосии. Для этого в город направили большое количество оперативников. 

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