Знищення Маріуполя було цілеспрямованою тактикою окупантів, - міськрада

Так, міськрада наводить слова бойовика Олександра Ходаковського, який зізнався, що при захопленні Маріуполя стояла мета - "зносити перед собою все". Теж саме тепер окупанти роблять з Вугледаром.

"Мы сносим перед собой все, что противник может использовать, как укрытие, и поэтому такие последствия. Опыт боёв в Мариуполе показал, что достаточно пары грамотно организованных взводов, чтобы держать батальон. Чтобы попасть в здание и проводить в нём зачистку - к зданию ещё нужно подойти. Противник косит огнём штурмовиков на подходах, и только один выход - сносить это здание к такой-то матери хоть чем", - цитують в міськраді його слова.

Як повідомлялось, в окупованому Маріуполі влаштували безпрецедентну зачистку слідів бомбардування драматичного театру. Загарбники вже взялися за підвальні приміщення.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі російські спецслужби розпочали блокування доступу до сервісу Google. Також місцевим мешканцям не доступний Zoom.