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Знищення Маріуполя було цілеспрямованою тактикою окупантів, - міськрада

Фото: окупанти знищили Маріуполь цілеспрямовано (t.me/mariupolradа)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти визнали, що повне знищення Маріуполя Донецької області було їх цілеспрямованою тактикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міськраду.

Так, міськрада наводить слова бойовика Олександра Ходаковського, який зізнався, що при захопленні Маріуполя стояла мета - "зносити перед собою все". Теж саме тепер окупанти роблять з Вугледаром.

"Мы сносим перед собой все, что противник может использовать, как укрытие, и поэтому такие последствия. Опыт боёв в Мариуполе показал, что достаточно пары грамотно организованных взводов, чтобы держать батальон. Чтобы попасть в здание и проводить в нём зачистку - к зданию ещё нужно подойти. Противник косит огнём штурмовиков на подходах, и только один выход - сносить это здание к такой-то матери хоть чем", - цитують в міськраді його слова.

Як повідомлялось, в окупованому Маріуполі влаштували безпрецедентну зачистку слідів бомбардування драматичного театру. Загарбники вже взялися за підвальні приміщення.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі російські спецслужби розпочали блокування доступу до сервісу Google. Також місцевим мешканцям не доступний Zoom.

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Маріуполь