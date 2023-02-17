ua ru
Пт, 17 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти в Маріуполі зачищають підвали драмтеатру, аби приховати сліди бомбардування

Новость на русском →
Маріуполь, П'ятниця 17 лютого 2023 11:36
Окупанти в Маріуполі зачищають підвали драмтеатру, аби приховати сліди бомбардування Фото: окупанти в Маріуполі зачищають підвали драмтеатру, аби приховати сліди бомбардування (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В окупованому Маріуполі влаштували безпрецедентну зачистку слідів бомбардування драматичного театру. Загарбники вже взялися за підвальні приміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Коли здається, що вже розібрали все що можливо, але русня не зупиняється. Не просто до фронтону, вже почали занурюватись у підвальні приміщення. Для того, аби маріупольці не бачили, навіть встановили ворота та обмеження на відвідування. Але - ми бачимо і показуємо всім, що таке "реконструкція" від росіян", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, що під час облоги Маріуполя, 16 березня, російські війська скинули авіабомбу на дах Маріупольського драматичного театру, де укривалися від обстрілів цивільні. У ньому переховувалися за різними даними від 500 осіб до 1200 мирних жителів.

За даними міськради тоді загинуло близько 300 людей, але інформаційна агенція Associated Press провела власне розслідування й дійшла висновку, що внаслідок авіаудару кількість загиблих могла становити близько 600 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Війська РФ
NEWS
Головна тема – Україна. Чого чекати від Мюнхенської конференції-2023
Головна тема – Україна. Чого чекати від Мюнхенської конференції-2023
DAILY
Ігор Терехов: Не можна допустити замороження конфлікту, ворог має бути знищений
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не можна допустити замороження конфлікту, ворог має бути знищений