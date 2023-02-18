Уничтожение Мариуполя было целенаправленной тактикой окупантов, - горсовет

Так, горсовет приводит слова боевика Александра Ходаковского, который признался, что при захвате Мариуполя стояла цель - "сносить перед собой все". Тоже сейчас оккупанты делают с Угледаром.

"Мы сносим перед собой все, что противник может использовать, как укрытие, и поэтому такие последствия. Опыт боёв в Мариуполе показал, что достаточно пары грамотно организованных взводов, чтобы держать батальон. Чтобы попасть в здание и проводить в нём зачистку - к зданию ещё нужно подойти. Противник косит огнём штурмовиков на подходах, и только один выход - сносить это здание к такой-то матери хоть чем", - цитируют в горсовете его слова.

Как сообщалось, в оккупированном Мариуполе устроили беспрецедентную зачистку следов бомбардировки драматического театра. Захватчики уже взялись за подвальные помещения.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе российские спецслужбы приступили к блокированию доступа к сервису Google. Также местным жителям не доступен Zoom.