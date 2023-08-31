Знищення літаків у Пскові. В ISW проаналізували успішну атаку дронів

Повідомляється, що українські сили знищили чотири російські літаки Іл-76 під час удару безпілотників по російському летовищу в Псковській області в ніч з 29 на 30 серпня.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) Андрій Юсов заявив, що в результаті удару БПЛА було знищено 4 російські Іл-76, і, можливо, пошкоджено ще 2 літаки на аеродромі Псков, але не прокоментували характер удару і не взяли на себе відповідальність за нього.

Геолоковані кадри та російські джерела підтвердили факт удару та знищення як мінімум двох російських літаків Іл-76.

Російські "воєнкор" стверджують, що по аеродрому Пскова було завдано удару понад 21 українським дроном.

Російські джерела, у тому числі в Міноборони РФ, заявили, нібито системи ППО та РЕБ також збивали безпілотники над Орловською, Тульською, Воронезькою, Рязанською, Калузькою, Брянською та Московською областями.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, нібито російська ППО відбила масований удар українських безпілотників по Центральному федеральному округу (великому адміністративному округу, що включає Москву, але не Псков). Також він розповів, що принаймні один із БПЛА прямував у бік Москви, що, можливо, дозволяє припустити, що російська влада могла спочатку вважати, що ЗСУ нібито мали намір завдати удару по Москві або регіону навколо неї.

Експерти вважають, що російські сили, можливо, зосередили свою ППО на прикритті Москви, та "якось не помітили незвичайно велику кількість українських дронів, які, як повідомляється, завдали удару по аеродрому Пскова".

Також у публікації йдеться, що безпілотники, збиті російською ППО над шістьма іншими областями, швидше за все, прямували до Москви або Псковської області та, ймовірно, не були частиною ймовірних зусиль України щодо ударів по цілях в інших областях РФ.

Російські пропагандисти та "воєнкори" розкритикували сили РФ за їхню нездатність захистити російську територію та військові об'єкти, одночасно критикуючи нещодавні зусилля Міноборони щодо цензури. Пов'язаний з Кремлем російський військовий блогер заявив, що український удар по аеродрому Псков свідчить про те, що російська ППО не адаптувалася до захисту від ударів українських безпілотників, що повторюються, на відміну від того, як адаптувалася російська ППО в окупованому Криму.

"Воєнкор" також розкритикував російську владу за те, що вона не тримає дорогі військові літаки в ангарах.

Інший відомий російський військовий блогер висловив занепокоєння тим, що на заході РФ не буде безпечних місць через технічні можливості України, що зростають, та припустив, що російські сили повинні враховувати це при забезпеченні безпеки військових і стратегічних об'єктів.

Проте інший "воєнкор" зазначив, що вимоги до російської влади щодо забезпечення безпеки та захисту аеродромів знаходяться на "якісно іншому рівні" порівняно з тим, що було раніше.

Російські джерела також піддали сумніву нещодавні зусилля Міноборони РФ щодо цензури, наголосивши на необхідності правдивості та чесності у висвітленні нібито українських ударів по території Росії, включаючи одного російського "воєнкора", який розкритикував офіційні російські телеканали за те, що вони не повідомляли про українські удари.

Відомий кремлівський пропагандист Володимир Соловйов висловив своє обурення у відповідь на удар безпілотника та розкритикував російську еліту, яка закликає Кремль "заморозити" війну проти України та вести переговори, аби врятувати російську економіку.

Ключові висновки:

У ніч на 30 серпня війська РФ завдали великомасштабного ракетного та безпілотного удару переважно по Києву, ймовірно, у відповідь на раніше проведені атаки БПЛА на російські Московську та Псковську області.

Станом на 30 серпня українська легка піхота (ймовірно розвідувальні підрозділи) проникла на схід від російських польових укріплень біля Вербового.

Повідомляється, що Кремль зробив ряд зусиль, щоб змусити замовкнути або спантеличити повідомленнями про похорон ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, що, ймовірно, вказує на те, що Кремль, як і раніше, стурбований привабливістю Пригожина в РФ і серед "вагнерівців" навіть після смерті.

Деякі російські чиновники, можливо, досліджують думку "воєнкорів" про Пригожина та його смерть, щоб виявити та піддати цензурі російських ультранаціоналістів, які явно не пов'язані з Пригожиним або ПВК "Вагнера".

Глава Чечні Рамзан Кадиров 30 серпня підтвердив свою лояльність російському диктатору Володимиру Путіну, продовжуючи спроби дистанціюватися від керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Війська РФ 30 серпня провели наступальні операції на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, в районі Бахмута, на лінії Авдіївка - Донецьк, у районі кордону Донецької та Запорізької областей, і на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися вперед.

30 серпня ЗСУ провели наступальні операції як мінімум на двох ділянках фронту і просунулися в районі Бахмута, у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей та на заході Запорізької області.

Повідомляється, що Міноборони РФ заборонило найманцям ПВК "Вагнера" брати участь у бойових діях в Україні.

Український кримський партизанський загін "Атеш" заявив, що його партизани 29 серпня успішно підірвали вибуховий пристрій у передвиборчому штабі партії "Єдина Росія" в окупованій Новій Каховці Херсонської області.

Удари дронів по аеродрому в Пскові

Нагадаємо, що в ніч проти 30 серпня Україна атакувала безпілотниками одразу шість областей РФ. Однією з цілей став аеродром у Пскові, де, за словами представника ГУР МО Андрія Юсова, було знищено чотири літаки Іл-76. Ще кілька літаків було пошкоджено.

За даними РБК-Україна, операцію було організовано ГУР МО, проте у розвідці офіційно свою причетність чи непричетність поки що не коментували.

Додамо також, що вже з'явилися супутникові знімки, що демонструють наслідки атаки безпілотників на аеродром під російським Псковом.