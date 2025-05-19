ua en ru
Пн, 19 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Знищений військовий склад та приміщення. ЗМІ дізнались деталі нещодавньої атаки на Крим

Понеділок 19 травня 2025 12:06
UA EN RU
Знищений військовий склад та приміщення. ЗМІ дізнались деталі нещодавньої атаки на Крим Ілюстративне фото: ЗМІ дізнались деталі нещодавньої атаки на Крим (t.me/mchs_official)
Автор: Сергій Пишкін

Під час нещодавньої атаки на село Перевальне у Криму було знищено склад з боєприпасами. Після обстрілу місцева влада евакуювала тисячі містян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra.

Як пише Astra, атаку було здійснено проти 126-ї бригади берегової оборони у кримському Перевальному. Тоді ж безпілотники уразили склад із боєприпасами, внаслідок чого виникла детонація. Також згоріли чотири будівлі на загальній площі 5 тисяч квадратних метрів. Відомо про постраждалих окупантів.

Знищений військовий склад та приміщення. ЗМІ дізнались деталі нещодавньої атаки на Крим

Фото: ЗМІ дізнались деталі нещодавньої атаки на Крим (t.me/astrapress)

"Місцева влада провела евакуацію понад 2 тисяч місцевих жителів, частину з них поселили в ПТР у селі Добре... Офіційно місцева "влада" про евакуацію не повідомляла, як і не підтверджувала атаку на склад", - додає Astra.

Вибухи на території Криму

На території тимчасово окупованого Криму періодично відбуваються вибухи, які пов'язані із діяльністю спецслужб України та місцевого підпілля. У багатьох випадках йдеться про атаки на військову інфраструктуру, склади боєприпасів, логістичні вузли чи об’єкти, які мають стратегічне значення для російських окупантів.

На початку травня росіяни жалілись на масовану атаку невідомих літальних об'єктів на Крим. У різних частинах півострова було чутно вибухи, працювала ворожа протиповітряна оборона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Війна в Україні
NEWS
Росія вночі планувала запустити міжконтинентальний "Ярс", але "щось пішло не так", - ЗМІ
Росія вночі планувала запустити міжконтинентальний "Ярс", але "щось пішло не так", - ЗМІ
DAILY
Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну
Роман Коткореспондент РБК-Україна Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну