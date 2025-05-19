Знищений військовий склад та приміщення. ЗМІ дізнались деталі нещодавньої атаки на Крим

Під час нещодавньої атаки на село Перевальне у Криму було знищено склад з боєприпасами. Після обстрілу місцева влада евакуювала тисячі містян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra.

Як пише Astra, атаку було здійснено проти 126-ї бригади берегової оборони у кримському Перевальному. Тоді ж безпілотники уразили склад із боєприпасами, внаслідок чого виникла детонація. Також згоріли чотири будівлі на загальній площі 5 тисяч квадратних метрів. Відомо про постраждалих окупантів.

Фото: ЗМІ дізнались деталі нещодавньої атаки на Крим (t.me/astrapress)

"Місцева влада провела евакуацію понад 2 тисяч місцевих жителів, частину з них поселили в ПТР у селі Добре... Офіційно місцева "влада" про евакуацію не повідомляла, як і не підтверджувала атаку на склад", - додає Astra.