Знищений війною бізнес може відкласти податки: хто має право і як оформити

Підприємці, які через війну не можуть вчасно сплатити податки чи відзвітувати, мають законне право перенести ці обов'язки. Але звільнення діє лише за певних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ДПС Лесю Карнаух .

Головне: Податки можна відкласти. Бізнес, який через війну не може виконати податкові обов'язки, має право перенести їх на потім. Без жодних штрафів. Держава звільняє від санкцій за несвоєчасну звітність, реєстрацію накладних чи сплату податків. Час є навіть після війни. Виконати обов'язки можна протягом шести місяців після скасування воєнного стану.

Але просто так не спишуть. Доведеться подати заяву й документально довести, що завадила саме війна.

Хто має право

Подати заяву можуть юридичні особи та ФОП, але лише якщо причиною неможливості виконати податкові обов'язки стали саме наслідки збройної агресії Росії.

Підставами можуть бути:

повне або часткове знищення виробничих, складських чи адміністративних приміщень, де зберігалася бухгалтерська документація;

знищення комп'ютерної техніки чи іншого обладнання;

втрата виробничих або інших необоротних активів.

Що отримує платник

Право дає перенесення строків подання податкової звітності та сплати податків, зборів і обов'язкових платежів. Також бізнес звільняють від штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових чи акцизних накладних, за подання звітності чи сплату зобов'язань.

Які документи подавати

До контролюючого органу потрібно подати заяву про неможливість виконання податкових обов'язків і документи, що це підтверджують. Ними можуть бути оригінали або засвідчені копії:

актів про пожежі чи руйнування від ДСНС або Нацполіції;

відомостей із Державного реєстру речових прав та Державного реєстру майна, пошкодженого або знищеного внаслідок бойових дій;

витягів з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

інших документів, що підтверджують знищення чи пошкодження майна.

Подати заяву можна за місцем податкової реєстрації або в будь-якому сервісному центрі ДПС - особисто, поштою з повідомленням про вручення або через Електронний кабінет.

Заяву та документи податкова розглядає протягом 20 календарних днів. Якщо документів недостатньо, платнику надішлють попереднє рішення з пропозицією надати додаткові матеріали - на це відводять 10 днів, після чого документи розглядають ще 20 днів.

Рішення в кожному випадку ухвалюють індивідуально: податкова аналізує характер діяльності платника, конкретні обставини й причинно-наслідковий зв'язок між наслідками війни та неможливістю виконати обов'язки.

Коли треба виконати обов'язки

Якщо рішення позитивне, платник може виконати податкові обов'язки після відновлення такої можливості або протягом шести місяців після припинення чи скасування воєнного стану.

Якщо ж можливість відновилася раніше, про це треба повідомити податкову - у довільній формі, не пізніше ніж протягом 60 календарних днів від першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення.