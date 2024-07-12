Знищений блок-пост й не тільки. Прикордонники відпрацювали дронам на Півночі (відео)
Прикордонники завдали ураження дронами по позиціях ворога на півночі України. Зокрема було знищено артилерійську установку ворога Д-30.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
Під час ударів були уражені:
- позиції ворога;
- блокпост;
- пост спостереження;
- пункт постійної дислокації особового складу.
"Також зазнала вогневого ураження артилерійська установка окупантів Д-30", - пише ДПСУ.
Д-30
Д-30 - це радянська 122-мм гаубиця, розроблена в кінці 1950-х років. Її прийняли на озброєння СРСР на початку 1960-х років і досі використовують у багатьох країнах світу.
Її використовують для ударів по живій силі, укріпленнях та уражені техніки на відстані до 20 кілометрів, а також для постановки димових завіс.
Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила вже більше 556 тисяч одиниць особистого складу. Вчора, 11 липня, протягом доби, Сили оборони ліквідували ще 1030 терористів. Зокрема було знищено:
- 9 танків;
- 23 бойові броньовані машини;
- 48 артилерійських систем.
Також нещодавно прикордонники показали серію ударів FPV-дронами по позиціях ворога на Сіверському напрямку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.