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Уничтоженный блок-пост и не только. Пограничники отработали по дронам на Севере (видео)

Пятница 12 июля 2024 11:32
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Уничтоженный блок-пост и не только. Пограничники отработали по дронам на Севере (видео) Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники нанесли поражение дронами по позициям врага на севере Украины. В частности была уничтожена артиллерийская установка врага Д-30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Во время ударов были поражены:

  • вражеские позиции;
  • блокпост;
  • пост наблюдения;
  • пункт постоянной дислокации личного состава.

"Также потерпела огневого поражения артиллерийская установка оккупантов Д-30", - пишет ГПСУ.

Д-30

Д-30 - это советская 122-мм гаубица, разработанная в конце 1950-х годов. Ее приняли на вооружение СССР в начале 1960-х годов и до сих пор используют во многих странах мира.

Ее используют для ударов по живой силе, укреплениям и пораженной технике на расстоянии до 20 километров, а также для постановки дымовых завес.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла уже более 556 тысяч единиц личного состава. Вчера, 11 июля, в течение суток, Силы обороны ликвидировали еще 1030 террористов. В частности было уничтожено:

  • 9 танков;
  • 23 боевые бронированные машины;
  • 48 артиллерийских систем.

Также недавно пограничники показали серию ударов FPV-дронами по позициям врага на Северском направлении.

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