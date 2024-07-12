Уничтоженный блок-пост и не только. Пограничники отработали по дронам на Севере (видео)

Пограничники нанесли поражение дронами по позициям врага на севере Украины. В частности была уничтожена артиллерийская установка врага Д-30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Во время ударов были поражены:

вражеские позиции;

блокпост;

пост наблюдения;

пункт постоянной дислокации личного состава.

"Также потерпела огневого поражения артиллерийская установка оккупантов Д-30", - пишет ГПСУ.

Д-30

Д-30 - это советская 122-мм гаубица, разработанная в конце 1950-х годов. Ее приняли на вооружение СССР в начале 1960-х годов и до сих пор используют во многих странах мира.

Ее используют для ударов по живой силе, укреплениям и пораженной технике на расстоянии до 20 километров, а также для постановки дымовых завес.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла уже более 556 тысяч единиц личного состава. Вчера, 11 июля, в течение суток, Силы обороны ликвидировали еще 1030 террористов. В частности было уничтожено:

9 танков;

23 боевые бронированные машины;

48 артиллерийских систем.

Также недавно пограничники показали серию ударов FPV-дронами по позициям врага на Северском направлении.