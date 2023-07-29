Знищені танки й "Солнцепек". Спецпризначенці СБУ показали результати роботи

За останній тиждень спецпризначенці СБУ знищили дронами достатньо ворожих цілей, щоб засмутити військове командування Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
Як пише пресслужба, воїни Центру спецоперацій "А" СБУ за останній тиждень знищили:
"Також спецпризначенці СБУ у взаємодії з побратимами-артилеристами ЗСУ "намолотити" 255 росіян і ще близько 30 одиниць техніки та інших цілей", - додає пресслужба.
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, лише за минулу добу наші воїни ліквідували ще 390 російських військових. З початку повномасштабної війни Росія втратила близько 245 220 солдатів.
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