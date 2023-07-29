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Знищені танки й "Солнцепек". Спецпризначенці СБУ показали результати роботи

Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

За останній тиждень спецпризначенці СБУ знищили дронами достатньо ворожих цілей, щоб засмутити військове командування Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Як пише пресслужба, воїни Центру спецоперацій "А" СБУ за останній тиждень знищили:

  • ТОС "Солнцепек";
  • 13 танків різних модифікацій;
  • 8 артилерійських систем і 2 РСЗВ;
  • 2 системи ППО та 3 РЕБ;
  • 11 бронеавто та 32 одиниці автомобільної техніки;
  • 1 комплекс відеоспостереження;
  • 28 оборонних споруд і 4 вогневі позиції.

"Також спецпризначенці СБУ у взаємодії з побратимами-артилеристами ЗСУ "намолотити" 255 росіян і ще близько 30 одиниць техніки та інших цілей", - додає пресслужба.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, лише за минулу добу наші воїни ліквідували ще 390 російських військових. З початку повномасштабної війни Росія втратила близько 245 220 солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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