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Уничтожены танки и "Солнцепек". Спецназовцы СБУ показали результаты работы

Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За последнюю неделю спецназовцы СБУ уничтожили дронами достаточно вражеских целей, чтобы огорчить военное командование России.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Как пишет пресс-служба, воины Центра спецопераций "А" СБУ за последнюю неделю уничтожили:

  • ТОС "Солнцепек";
  • 13 танков разных модификаций;
  • 8 артиллерийских систем и 2 РСЗО;
  • 2 системы ПВО и 3 РЭБ;
  • 11 бронеавто и 32 единицы автомобильной техники;
  • 1 комплекс видеонаблюдения;
  • 28 оборонительных сооружений и 4 огневых позиций.

"Также спецназначители СБУ во взаимодействии с собратьями-артиллеристами ВСУ "намолотили" 255 россиян и еще около 30 единиц техники и других целей", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, только за минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 390 российских военных. С начала полномасштабной войны Россия потеряла около 245 220 солдат.

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