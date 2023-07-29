Уничтожены танки и "Солнцепек". Спецназовцы СБУ показали результаты работы

За последнюю неделю спецназовцы СБУ уничтожили дронами достаточно вражеских целей, чтобы огорчить военное командование России.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
Как пишет пресс-служба, воины Центра спецопераций "А" СБУ за последнюю неделю уничтожили:
"Также спецназначители СБУ во взаимодействии с собратьями-артиллеристами ВСУ "намолотили" 255 россиян и еще около 30 единиц техники и других целей", - добавляет пресс-служба.
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, только за минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 390 российских военных. С начала полномасштабной войны Россия потеряла около 245 220 солдат.
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