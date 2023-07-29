Знищені танки й "Солнцепек". Спецпризначенці СБУ показали результати роботи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Як пише пресслужба, воїни Центру спецоперацій "А" СБУ за останній тиждень знищили:

ТОС "Солнцепек";

13 танків різних модифікацій;

8 артилерійських систем і 2 РСЗВ;

2 системи ППО та 3 РЕБ;

11 бронеавто та 32 одиниці автомобільної техніки;

1 комплекс відеоспостереження;

28 оборонних споруд і 4 вогневі позиції.

"Також спецпризначенці СБУ у взаємодії з побратимами-артилеристами ЗСУ "намолотити" 255 росіян і ще близько 30 одиниць техніки та інших цілей", - додає пресслужба.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, лише за минулу добу наші воїни ліквідували ще 390 російських військових. З початку повномасштабної війни Росія втратила близько 245 220 солдатів.