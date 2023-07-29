Уничтожены танки и "Солнцепек". Спецназовцы СБУ показали результаты работы

За последнюю неделю спецназовцы СБУ уничтожили дронами достаточно вражеских целей, чтобы огорчить военное командование России.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Как пишет пресс-служба, воины Центра спецопераций "А" СБУ за последнюю неделю уничтожили:

ТОС "Солнцепек";

13 танков разных модификаций;

8 артиллерийских систем и 2 РСЗО;

2 системы ПВО и 3 РЭБ;

11 бронеавто и 32 единицы автомобильной техники;

1 комплекс видеонаблюдения;

28 оборонительных сооружений и 4 огневых позиций.

"Также спецназначители СБУ во взаимодействии с собратьями-артиллеристами ВСУ "намолотили" 255 россиян и еще около 30 единиц техники и других целей", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, только за минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 390 российских военных. С начала полномасштабной войны Россия потеряла около 245 220 солдат.