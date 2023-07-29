Уничтожены танки и "Солнцепек". Спецназовцы СБУ показали результаты работы
За последнюю неделю спецназовцы СБУ уничтожили дронами достаточно вражеских целей, чтобы огорчить военное командование России.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
Как пишет пресс-служба, воины Центра спецопераций "А" СБУ за последнюю неделю уничтожили:
- ТОС "Солнцепек";
- 13 танков разных модификаций;
- 8 артиллерийских систем и 2 РСЗО;
- 2 системы ПВО и 3 РЭБ;
- 11 бронеавто и 32 единицы автомобильной техники;
- 1 комплекс видеонаблюдения;
- 28 оборонительных сооружений и 4 огневых позиций.
"Также спецназначители СБУ во взаимодействии с собратьями-артиллеристами ВСУ "намолотили" 255 россиян и еще около 30 единиц техники и других целей", - добавляет пресс-служба.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, только за минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 390 российских военных. С начала полномасштабной войны Россия потеряла около 245 220 солдат.
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