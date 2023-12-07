Знищені танки й більше 500 росіян. ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку

Протягом минулої доби, 6 грудня, українські воїни ліквідували ще 513 російських терористів на Таврійському напрямку. Зокрема знищили 6 танків, 12 ББМ й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворог:
Авдіївський напрямок
Сили оборони успішно відбили 34 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського Донецької області.
Мар’їнський напрямок
ЗСУ продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 17 атак.
Шахтарський напрямок
Українські воїни відбили одну атаку ворога в районі північніше Новодонецького Донецької області.
Запорізький напрямок
Відбито 6 атак противника в районах західніше Вербового, Новопрокопівки та Роботиного Запорізької області.
Досягнення наших воїнів
"На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - пише пресслужба.
Втрати ворога склали 513 осіб. Також ЗСУ знищили 45 одиниць військової техніки, у тому ж числі:
"Також було знищено 1 склад паливно-мастильних матеріалів. Ще 19 одиниць техніки ворога пошкоджено", - пише пресслужба.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 6 грудня, українські воїни ліквідували ще 1120 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 336 230 військових.
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