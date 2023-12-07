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Знищені танки й більше 500 росіян. ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку

Фото: Знищені танки й більше 500 росіян. ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 6 грудня, українські воїни ліквідували ще 513 російських терористів на Таврійському напрямку. Зокрема знищили 6 танків, 12 ББМ й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: 

  • завдав 13 авіаударів; 
  • провів 61 бойове зіткнення; 
  • здійснив 743 артобстріли. 

Авдіївський напрямок 

Сили оборони успішно відбили 34 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського Донецької області.

Мар’їнський напрямок

ЗСУ продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 17 атак.

Шахтарський напрямок

Українські воїни відбили одну атаку ворога в районі північніше Новодонецького Донецької області.

Запорізький напрямок

Відбито 6 атак противника в районах західніше Вербового, Новопрокопівки та Роботиного Запорізької області.

Досягнення наших воїнів 

"На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - пише пресслужба. 

Втрати ворога склали 513 осіб. Також ЗСУ знищили 45 одиниць військової техніки, у тому ж числі: 

  • 6 танків;
  • 12 ББМ; 
  • 5 артсистем;
  • самохідний міномет калібру 240 мм. 2С4 "Тюльпан";
  • 1 СПГ (АГС);
  • 1 засіб ППО;
  • 15 БпЛА;
  • 4 автомобілі;
  • 1 одиницю спецтехніки.

"Також було знищено 1 склад паливно-мастильних матеріалів. Ще 19 одиниць техніки ворога пошкоджено", - пише пресслужба. 

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 6 грудня, українські воїни ліквідували ще 1120 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 336 230 військових.

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