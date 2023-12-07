Уничтожены танки и более 500 россиян. ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении

За прошедшие сутки, 6 декабря, украинские воины ликвидировали еще 513 российских террористов на Таврическом направлении. В частности, уничтожили 6 танков, 12 ББМ и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг:
Авдеевское направление
Силы обороны успешно отбили 34 атаки противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького, Первомайского Донецкой области.
Марьинское направление
ВСУ продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отражено 17 атак.
Шахтерское направление
Украинские воины отбили одну атаку врага в районе севернее Новодонецкого Донецкой области.
Запорожское направление
Отражено 6 атак противника в районах западнее Вербового, Новопрокоповки и Роботино Запорожской области.
Достижения наших воинов
"На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет пресс-служба.
Потери врага составили 513 человек. Также ВСУ уничтожили 45 единиц военной техники, в том же числе:
"Также был уничтожен 1 склад горюче-смазочных материалов. Еще 19 единиц техники врага повреждены", - пишет пресс-служба.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 6 декабря, украинские воины ликвидировали еще 1120 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 336230 военных.
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