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Знищені танки, РСЗВ й сотні росіян. ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку

Фото: ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Збройні сили України на Таврійському напрямку протягом доби, 13 листопада, знищили ще 504 російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: 

  • завдав 25 авіаційних ударів; 
  • провів 54 бойових зіткнення; 
  • здійснив 1124 артобстріли. 

Авдіївський напрямок 

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Втрати ворога склали декілька сотень за добу. Терористи намагались наступати південніше Новокалинового, у районах Авдіївки, Северного та східніше Первомайського - відбито 18 атак.

Мар'їнський напрямок

Росіяни, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки - відбито 24 атаки окупантів.

Шахтарський напрямок

Росіяни вели штурмові дії південніше Золотої Ниви, успіху не мали.

Запорізький напрямок

Захисники відбили 4 атаки загарбників в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Досягнення наших воїнів 

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - пише пресслужб . 

Підрозділи ракетних військ й артилерії виконали 1130 вогневих завдань. Втрати ворога склали 504 особи. Зокрема було знищено 20 одиниць техніки росіян, серед яких: 

  • 4 танки; 
  • 3 артилерійські системи; 
  • 1 РСЗВ; 
  • 6 БпЛА; 
  • 4 автомобілі. 

"Також знищено склад боєприпасів загарбників", - додає пресслужба. 

Втрати Росії у війні

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, протягом минулої доби, 11 листопада, втрати терористів склали 920 одиниць живої сили. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, країна-терорист втратила близько 313 470 військових.

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