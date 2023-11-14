RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Уничтожены танки, РСЗО и сотни россиян. ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении

Фото: ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вооруженные силы Украины на Таврическом направлении в течение суток, 13 ноября, уничтожили еще 504 российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг 

  • нанес 25 авиационных ударов; 
  • провел 54 боевых столкновения; 
  • совершил 1124 артобстрела. 

Авдеевское направление 

Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Потери врага составили несколько сотен за сутки. Террористы пытались наступать южнее Новокалиново, в районах Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского - отбито 18 атак.

Марьинское направление

Россияне, при поддержке авиации, вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки - отражено 24 атаки оккупантов.

Шахтерское направление

Россияне вели штурмовые действия южнее Золотой Нивы, успеха не имели.

Запорожское направление

Защитники отбили 4 атаки захватчиков в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

Достижения наших воинов 

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет пресс-служба. 

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1130 огневых задач. Потери врага составили 504 человека. В частности было уничтожено 20 единиц техники россиян, среди которых: 

  • 4 танка; 
  • 3 артиллерийские системы; 
  • 1 РСЗО; 
  • 6 БпЛА; 
  • 4 автомобиля. 

"Также уничтожен склад боеприпасов захватчиков", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 11 ноября, потери террористов составили 920 единиц живой силы. С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины страна-террорист потеряла около 313 470 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине