Уничтожены танки, пол тысячи россиян и не только. Какая ситуация на Таврическом направлении
За прошедшие сутки, 22 декабря, украинские воины уничтожили на Таврическом направлении еще 499 российских террористов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг
- нанес 13 авиаударов;
- провел 46 боевых столкновений;
- совершил 924 артобстрела.
Авдеевское направление
Силы обороны отбили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 17 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.
Марьинское направление
Военные продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Победы Донецкой области, где отбито 4 атаки.
Шахтерское направление
ВСУ отбили атаку врага западнее Старомайорского Донецкой области.
Запорожское направление
Военные отбили все атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.
Достижения наших воинов
"На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет пресс-служба.
Потери врага составили 499 человек. Также было уничтожено 37 единиц техники врага, в частности:
- 2 танка;
- 11 ББМ;
- 8 артсистем;
- 1 ПТРК;
- 14 автомобилей;
- 1 единицу спецтехники - комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М"
- 1 склад боеприпасов.
"Еще 34 единицы техники врага повреждены", - добавляет пресс-служба.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 22 декабря, украинские воины ликвидировали еще 1040 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 352 390 военных.
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