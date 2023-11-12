Знищені танки, ББМ та сотні окупантів. ЗСУ розповіли про успіхи на Таврійському напрямку

Протягом доби ворог:

завдав 30 авіаударів;

провів 48 бойових зіткнень;

здійснив 712 артобстрілів.

Андійський напрямок

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону й завдають ворогу значних втрат. Терористи намагались наступати в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Тоненьке та Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили 18 атак.

Мар'їнський напрямок

Росіяни безуспішно атакували в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. ЗСУ відбили 22 атаки ворога.

Шахтарський напрямок

Ворог безуспішно штурмував неподалік Вугледара, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області, де наші захисники відбили 11 атак.

Запорізький напрямок

Ворог намагався штурмувати біля Роботиного Запорізької області.

Досягнення наших воїнів

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - пише пресслужба.

Підрозділи ракетних військ й артилерії протягом доби виконали 1067 вогневих завдань.

Втрати ворога склали 572 особи. Було знищено 32 одиниці ворожої техніки, зокрема:

2 танки;

14 ББМ;

3 артсистеми;

2 ПТРК;

7 БпЛА;

1 автомобіль;

3 одиниці спецтехніки.

"Також знищено 4 склади боєприпасів та ще один важливий об'єкт противника. Ще 21 одиниця військової техніки ворога пошкоджено", - додає пресслужба.

Втрати Росії у війні

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, протягом минулої доби, 8 листопада, втрати терористів склали 1100 одиниць живої сили. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, країна-терорист втратила близько 311 750 військових.