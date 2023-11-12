Уничтожены танки, ББМ и сотни окупантов. ВСУ рассказали об успехах на Таврическом направлении

В течение суток враг

нанес 30 авиаударов;

провел 48 боевых столкновений;

совершил 712 артобстрелов.

Авдеевское направление

Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Террористы пытались наступать в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Тоненькое и Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отбили 18 атак.

Марьинское направление

Россияне безуспешно атаковали в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. ВСУ отбили 22 атаки врага.

Шахтерское направление

Враг безуспешно штурмовал неподалеку Угледара, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области, где наши защитники отбили 11 атак.

Запорожское направление

Враг пытался штурмовать возле Роботино Запорожской области.

Достижения наших воинов

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет пресс-служба.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1067 огневых задач.

Потери врага составили 572 человека. Было уничтожено 32 единицы вражеской техники, в том числе:

2 танка;

14 ББМ;

3 артсистемы;

2 ПТРК;

7 БпЛА;

1 автомобиль;

3 единицы спецтехники.

"Также уничтожено 4 склада боеприпасов и еще один важный объект противника. Еще 21 единица военной техники врага повреждена", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 8 ноября, потери террористов составили 1100 единиц живой силы. С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины страна-террорист потеряла около 311 750 военных.