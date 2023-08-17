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Знищені танки, артсистеми та ПТРК. Тарнавський розповів про ситуацію на південному фронті

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Четвер 17 серпня 2023 01:24
Знищені танки, артсистеми та ПТРК. Тарнавський розповів про ситуацію на південному фронті Фото: ЗСУ на південному фронті знищили 15 одиниць техніки ворога за день (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові минулої доби на Таврійському напрямку виконали майже 1400 вогневих завдань та знищили 15 одиниць військової техніки.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1393 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 265 осіб (загинули – 95, поранені – 159, полонені – 11)", - йдеться у повідомленні Тарнавського.

Також повідомляється, що внаслідок бойових дій знищено 15 одиниць військової техніки супротивника. Зокрема, 3 танки, 4 артилерійські системи та міномети, 1 ПТРК, 1 ЗПГ, 6 одиниць автомобільної техніки.

Втрати Росії у війні

За даними Генерального штабу Збройних сил України, минулої доби наші воїни знищили ще 650 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення країна-терорист втратила близько 256 тисяч військових.

Тим часом прикордонники відпрацювали по ворожому комплексу радіоелектронної розвідки окупантів у Херсонській області.

Крім того, українські воїни завдяки інформації від підпілляліквідували партію росіян на тимчасово окупованих територіях.

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