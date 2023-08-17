Знищені танки, артсистеми та ПТРК. Тарнавський розповів про ситуацію на південному фронті

Українські військові минулої доби на Таврійському напрямку виконали майже 1400 вогневих завдань та знищили 15 одиниць військової техніки.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

"Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1393 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 265 осіб (загинули – 95, поранені – 159, полонені – 11)", - йдеться у повідомленні Тарнавського.

Також повідомляється, що внаслідок бойових дій знищено 15 одиниць військової техніки супротивника. Зокрема, 3 танки, 4 артилерійські системи та міномети, 1 ПТРК, 1 ЗПГ, 6 одиниць автомобільної техніки.

Втрати Росії у війні

За даними Генерального штабу Збройних сил України, минулої доби наші воїни знищили ще 650 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення країна-терорист втратила близько 256 тисяч військових.

Тим часом прикордонники відпрацювали по ворожому комплексу радіоелектронної розвідки окупантів у Херсонській області.

Крім того, українські воїни завдяки інформації від підпілляліквідували партію росіян на тимчасово окупованих територіях.