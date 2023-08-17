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Уничтожены танки, артсистемы и ПТРК. Тарнавский рассказал о ситуации на южном фронте

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Четверг 17 августа 2023 01:24
Уничтожены танки, артсистемы и ПТРК. Тарнавский рассказал о ситуации на южном фронте Фото: ВСУ на южном фронте уничтожили 15 единиц техники врага за день (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные за прошедшие сутки на Таврическом направлении выполнили почти 1400 огневых задач и уничтожили 15 единиц военной техники.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1393 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 265 человек (погибшие – 95, раненые – 159, пленные – 11)", - говорится в сообщении Тарнавского.

Также сообщается, что в результате боевых действий уничтожены 15 единиц военной техники противника. В частности, 3 танка, 4 артиллерийских системы и минометы, 1 ПТРК, 1 СПГ, 6 единиц автомобильной техники.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 650 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения страна-террорист потеряла около 256 тысяч военных.

Тем временем пограничники отработали по вражескому комплексу радиоэлектронной разведки оккупантов в Херсонской области.

Кроме того, украинские воины благодаря информации от подполья ликвидировали партию россиян на временно оккупированных территориях.

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