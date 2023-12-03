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Знищені танк, ББМ й сотні росіян. В ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку

Фото: Знищені танк, ББМ й сотні росіян. В ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 2 грудня, Збройні сили України ліквідували ще 440 російських терористів на Таврійському напрямку. Також знищили танк, "Муром-П" й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: 

  • завдав 5 авіаударів; 
  • провів 55 бойових зіткнень; 
  • здійснив 699 артобстрілів. 

Авдіївський напрямок 

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 25 атак.

Мар'їнський напрямок

Росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 11 атак.

Шахтарський напрямок 

Росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах південно-східніше Вугледару, західніше Старомайорського Донецької області, де нашими воїнами відбито 3 атаки.

Запорізький напрямок 

Противник 12 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Досягнення наших військових 

Загалом було ліквідовано 440 російських терористів. Зокрема знищено: 

  • 1 танк; 
  • 3 ББМ;
  • 1 артсистему;
  • 1 ПТРК;
  • 1 БпЛА;
  • 1 автомобіль;
  • 1 одиницю спецтехніки - комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П";
  • 1 важливий об'єкт ворога.

"Ще 13 одиниць техніки ворога пошкоджено", - пише пресслужба. 

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 24 листопада, українські воїни ліквідували ще 930 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 332 040 військових.

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