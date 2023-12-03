Уничтожены танк, ББМ и сотни россиян. В ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении

За прошедшие сутки, 2 декабря, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 440 российских террористов на Таврическом направлении. Также уничтожили танк, "Муром-П" и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг:
Авдеевское направление
Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области, где силами обороны отражено 25 атак.
Марьинское направление
Россияне вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где силами обороны отражено 11 атак.
Шахтерское направление
Россияне вели безуспешные штурмовые действия в районах юго-восточнее Угледара, западнее Старомайорского Донецкой области, где нашими воинами отражено 3 атаки.
Запорожское направление
Противник 12 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Роботино, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.
Достижения наших военных
Всего было ликвидировано 440 российских террористов. В частности уничтожено:
"Еще 13 единиц техники врага повреждены", - пишет пресс-служба.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 24 ноября, украинские воины ликвидировали еще 930 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 332 040 военных.
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