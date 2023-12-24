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Знищені сотні росіян, десятки БпЛА й не тільки. Яка ситуація на Таврійському напрямку

Фото: Знищені сотні росіян, десятки БпЛА й не тільки. Яка ситуація на Таврійському напрямку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 23 грудня, українські воїни ліквідували ще 366 російських терористів на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби: 

  • ворог завдав 7 авіаударів;
  • провів 51 бойове зіткнення;
  • здійснив 916 артобстрілів.

Авдіївський напрямок 

Сили оборони відбили 25 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 15 атак поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок

Наші воїни продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками та захисницями відбито 4 атаки.

Шахтарський напрямок 

Росіяни наступальних дій не вели. 

Запорізький напрямок 

ЗСУ відбили всі атаки противника в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Втрати ворога на напрямку 

Втрати Росії на напрямку склали 366 осіб. Зокрема наші військові знищили 32 одиниці ворожої техніки, а саме: 

  • 3 ББМ;
  • 4 артсистеми;
  • 1 СПГ (АГС);
  • 18 БпЛА;
  • 3 автомобілі;
  • 3 одиниці спецтехніки;

Також знищено 2 склади боєприпасів й 18 одиниць техніки пошкоджено. 

Втрати Росії у війні 

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 23 грудня, українські воїни ліквідували ще 800 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 353 190 військових.

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