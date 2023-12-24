Знищені сотні росіян, десятки БпЛА й не тільки. Яка ситуація на Таврійському напрямку

Протягом минулої доби, 23 грудня, українські воїни ліквідували ще 366 російських терористів на Таврійському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби:
Авдіївський напрямок
Сили оборони відбили 25 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 15 атак поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.
Мар'їнський напрямок
Наші воїни продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками та захисницями відбито 4 атаки.
Шахтарський напрямок
Росіяни наступальних дій не вели.
Запорізький напрямок
ЗСУ відбили всі атаки противника в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.
Втрати ворога на напрямку
Втрати Росії на напрямку склали 366 осіб. Зокрема наші військові знищили 32 одиниці ворожої техніки, а саме:
Також знищено 2 склади боєприпасів й 18 одиниць техніки пошкоджено.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 23 грудня, українські воїни ліквідували ще 800 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 353 190 військових.
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