Знищені сотні росіян, десятки БпЛА й не тільки. Яка ситуація на Таврійському напрямку

Протягом минулої доби, 23 грудня, українські воїни ліквідували ще 366 російських терористів на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби:

ворог завдав 7 авіаударів;

провів 51 бойове зіткнення;

здійснив 916 артобстрілів.

Авдіївський напрямок

Сили оборони відбили 25 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 15 атак поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок

Наші воїни продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками та захисницями відбито 4 атаки.

Шахтарський напрямок

Росіяни наступальних дій не вели.

Запорізький напрямок

ЗСУ відбили всі атаки противника в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Втрати ворога на напрямку

Втрати Росії на напрямку склали 366 осіб. Зокрема наші військові знищили 32 одиниці ворожої техніки, а саме:

3 ББМ;

4 артсистеми;

1 СПГ (АГС);

18 БпЛА;

3 автомобілі;

3 одиниці спецтехніки;

Також знищено 2 склади боєприпасів й 18 одиниць техніки пошкоджено.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 23 грудня, українські воїни ліквідували ще 800 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 353 190 військових.