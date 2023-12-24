Уничтожены сотни россиян, десятки БПЛА и не только. Какая ситуация на Таврическом направлении
За прошедшие сутки, 23 декабря, украинские воины ликвидировали еще 366 российских террористов на Таврическом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.
В течение суток:
- враг нанес 7 авиаударов;
- провел 51 боевое столкновение;
- совершил 916 артобстрелов.
Авдеевское направление
Силы обороны отбили 25 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 15 атак вблизи Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
Марьинское направление
Наши воины продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками и защитницами отражено 4 атаки.
Шахтерское направление
Россияне наступательных действий не вели.
Запорожское направление
ВСУ отбили все атаки противника в районах Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.
Потери врага на направлении
Потери России на направлении составили 366 человек. В частности наши военные уничтожили 32 единицы вражеской техники, а именно:
- 3 ББМ;
- 4 артсистемы;
- 1 СПГ (АГС);
- 18 БпЛА;
- 3 автомобиля;
- 3 единицы спецтехники;
Также уничтожено 2 склада боеприпасов и 18 единиц техники повреждено.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 23 декабря, украинские воины ликвидировали еще 800 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 353190 военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.