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Уничтожены сотни россиян, десятки БПЛА и не только. Какая ситуация на Таврическом направлении

Воскресенье 24 декабря 2023 11:02
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Уничтожены сотни россиян, десятки БПЛА и не только. Какая ситуация на Таврическом направлении Фото: Уничтожены сотни россиян, десятки БПЛА и не только. Какая ситуация на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 23 декабря, украинские воины ликвидировали еще 366 российских террористов на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

В течение суток:

  • враг нанес 7 авиаударов;
  • провел 51 боевое столкновение;
  • совершил 916 артобстрелов.

Авдеевское направление

Силы обороны отбили 25 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 15 атак вблизи Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

Наши воины продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками и защитницами отражено 4 атаки.

Шахтерское направление

Россияне наступательных действий не вели.

Запорожское направление

ВСУ отбили все атаки противника в районах Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Потери врага на направлении

Потери России на направлении составили 366 человек. В частности наши военные уничтожили 32 единицы вражеской техники, а именно:

  • 3 ББМ;
  • 4 артсистемы;
  • 1 СПГ (АГС);
  • 18 БпЛА;
  • 3 автомобиля;
  • 3 единицы спецтехники;

Также уничтожено 2 склада боеприпасов и 18 единиц техники повреждено.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 23 декабря, украинские воины ликвидировали еще 800 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 353190 военных.

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