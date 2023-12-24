Уничтожены сотни россиян, десятки БПЛА и не только. Какая ситуация на Таврическом направлении

За прошедшие сутки, 23 декабря, украинские воины ликвидировали еще 366 российских террористов на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

В течение суток:

враг нанес 7 авиаударов;

провел 51 боевое столкновение;

совершил 916 артобстрелов.

Авдеевское направление

Силы обороны отбили 25 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 15 атак вблизи Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

Наши воины продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками и защитницами отражено 4 атаки.

Шахтерское направление

Россияне наступательных действий не вели.

Запорожское направление

ВСУ отбили все атаки противника в районах Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Потери врага на направлении

Потери России на направлении составили 366 человек. В частности наши военные уничтожили 32 единицы вражеской техники, а именно:

3 ББМ;

4 артсистемы;

1 СПГ (АГС);

18 БпЛА;

3 автомобиля;

3 единицы спецтехники;

Также уничтожено 2 склада боеприпасов и 18 единиц техники повреждено.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 23 декабря, украинские воины ликвидировали еще 800 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 353190 военных.