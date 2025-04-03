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Знищені РСЗВ, БМП й не тільки. Оператори дронів "Фенікс" показали роботу на фронті

Ілюстративне фото: ЄС готує 17-й пакет санкцій проти Росії, але процес тільки розпочався (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Оператори БпЛА "Фенікс" продемонстрували роботу в районі Серебрянського лісництва. Під час боїв було знищено РСЗВ "Град" й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Під час бойової роботи у Луганській області оператори ударних БпЛА РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" знищили: 

  • БМ-21 "Град";
  • 120-мм міномет;
  • розбірний наплавний міст; 
  • дві бойові машини піхоти; 
  • 19 ворожих військових вантажівок;
  • склад паливно-мастильних матеріалів;
  • склад БК.

Також було знищено п'ять російських окупантів й ще п'ятьох - поранено. 

"Завдяки операторам ударних БпЛА РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" зупиняються ворожі штурми окупантів, знищується чимало штурмовиків, одиниць ворожої техніки й озброєння", - пише ОСУВ "Хортиця". 

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 919 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу, 2 квітня, втрати терористів склали ще 1390 одиниць. Також Сили оборони знищили:

  • 6 танків;
  • 22 бойові броньовані машини;
  • 49 артилерійських систем.

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