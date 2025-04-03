Уничтожены РСЗО, БМП и не только. Операторы дронов "Феникс" показали работу на фронте

Операторы БпЛА "Феникс" продемонстрировали работу в районе Серебрянского лесничества. Во время боев были уничтожены РСЗО "Град" и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".
Во время боевой работы в Луганской области операторы ударных БпЛА РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" уничтожили:
Также было уничтожено пять российских оккупантов и еще пятеро - ранены.
"Благодаря операторам ударных БпЛА РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" останавливаются вражеские штурмы оккупантов, уничтожается немало штурмовиков, единиц вражеской техники и вооружения", - пишет ОСГВ "Хортица".
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 919 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки, 2 апреля, потери террористов составили еще 1390 единиц. Также Силы обороны уничтожили:
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