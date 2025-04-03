Уничтожены РСЗО, БМП и не только. Операторы дронов "Феникс" показали работу на фронте

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 919 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки, 2 апреля, потери террористов составили еще 1390 единиц. Также Силы обороны уничтожили:

6 танков;

22 боевые бронированные машины;

49 артиллерийских систем.

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