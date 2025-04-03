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Уничтожены РСЗО, БМП и не только. Операторы дронов "Феникс" показали работу на фронте

Иллюстративное фото: ЕС готовит 17-й пакет санкций против России, но процесс только начался (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Операторы БпЛА "Феникс" продемонстрировали работу в районе Серебрянского лесничества. Во время боев были уничтожены РСЗО "Град" и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

Во время боевой работы в Луганской области операторы ударных БпЛА РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" уничтожили:

  • БМ-21 "Град";
  • 120-мм миномет;
  • разборный наплавной мост;
  • две боевые машины пехоты;
  • 19 вражеских военных грузовиков;
  • склад горюче-смазочных материалов;
  • склад БК.

Также было уничтожено пять российских оккупантов и еще пятеро - ранены.

"Благодаря операторам ударных БпЛА РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" останавливаются вражеские штурмы оккупантов, уничтожается немало штурмовиков, единиц вражеской техники и вооружения", - пишет ОСГВ "Хортица".

 

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 919 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки, 2 апреля, потери террористов составили еще 1390 единиц. Также Силы обороны уничтожили:

  • 6 танков;
  • 22 боевые бронированные машины;
  • 49 артиллерийских систем.

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